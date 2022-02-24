Erdoğan’ın her zaman dediği gibi ‘Dünya 5’ten büyüktür

Ukrayna
'nın Ankara
Büyükelçisi Vaysl Bodnar, büyükelçilik konutunda basın toplantısı düzenledi. İşte Bodnar'ın sözleri: "Sayın Erdoğan'ın arabuluculuk tekliflerini biz destekliyoruz. Böyle bir teklif gerçekleşirse sorunu Rusya
ile siyasi boyutuyla çözmemize yardımcı olacaktır. Savaş herkese zarar getirecek Türkiye
'nin hem Ukrayna'yla hem de Rusya'yla ticari ilişkileri var. Bölgede böyle bir askeri hareketliliğin canlandırılması, tırmandırılması olursa bölgedeki ekonomiye, güvenlik durumuna zarar verecektir. Bugünkü durumumuz hepimizi uluslararası güvenlik sisteminin korunma araçlarının nasıl olduğu sorusuna itiyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan tutumuna en güzel cevap, Avrupa kıtasının güvenliğinin sağlanması ve bu bağlamda Ukrayna'nın NATO
'ya kabul edilmesiyle verilmiş olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zamanında söylediği 'Dünya 5'ten büyüktür' ifadesi gerçekten şu an Ukrayna'da her zamankinden çok daha güncel." ANKARA
ABD'DEN TÜRKİYE MESAJI
ABD
'NİN Ankara Büyükelçisi Jeff Flake
yayımladığı Twitter mesajında "Recep Tayyip Erdoğan
ve Dışişleri Bakanlığı'nın, Başkan Putin'in sözde Donetsk
ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını reddetmesini memnuniyetle karşılıyor ve bu eylemin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiğine katılıyoruz" ifadeleri kullanıldı.