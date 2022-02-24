SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili ilk açıklama: Bu harekat kabul edilemez, reddediyoruz

Çatınızı ne kadar genişletirseniz vatandaşlarımıza bu mesajları ulaştırma, onları örgütleme misyonunu da o derece başarılı bir şekilde yerine getirebilirsiniz.

Hiçbir vatandaşımızı marjinal örgütlere terk edemeyiz. PKK ve FETÖ gibi yapıların köken ve mezhep ayrımcılığı üzerinden insanlarımızı bölme çalışmalarına yönelik oyunlarını bozacağız. Ülkesine, milletine, tarihine, kültürüne bağlı insanlarımızın boş bıraktığı her alan bu kesimler tarafından doldurulmaktadır. Onların arkasında kim olursa olsun sizin arkanızda 85 milyon ferdiyle Türk milleti var.

Artık Türkiye de eski Türkiye değildir. Artık, herhangi bir vatandaşımızın hangi sebeple, dünyanın neresinde ihtiyacı olursa yanında olan bir Türkiye var. Önümüzdeki dönemde bu hizmetleri daha yaygın ve güçlü şekilde vermeye devam edeceğiz.

Türkiye'nin vatandaşlarına sahip çıkması konusunda en somut örneklerinden biri sağlık hizmetleridir. Biz dünyanın dört bir tarafında sağlık desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza koşuyoruz. Son dönemlerde 2020 yılında 231, 2021 yılında 169 vatandaşımızı, bu yıl da 27 vatandaşımızı ülkemize naklettik.

Her alanda benzer hizmetlerin vatandaşlarımıza sunulmasını sağladık. Yılda 2 milyon işlemi bulan konsolosluk hizmetlerinde geçen yıl 3 milyonu aştı. Bilişim altyapısı için pek çok ülke bizden yardım talep etti.