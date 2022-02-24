Yalanlar ve iftiralar işe yaramadı! Ne savcılık inandı ne de mahkeme...

Defalarca rahatsız ettiği kadın komiser yardımcısı için "Bir yıldır bana ilgisi olduğunu hissettim" dedi. Yalanı ortaya çıktı. Şehit ettiği Hasan Cevher için "Bana küfür ve hakaretler etti" dedi. 30 kişinin 64 sayfalık ifade tutanaklarında; Şehit Hasan Cevher'in ağzından çıkan küfür veya hakaret içerikli tek bir cümle yer almadı. "Öldürmek amacıyla ateş etmedim" dedi. Şehit Hasan Cevher yerde yaralı halde yatarken başına iki el daha ateş ettiği ortaya çıktı. Son olarak "Cezai Ehliyeti Yoktur" seçeneğine yöneldi. Avukatları; katil Nasuh Çulcu'nun akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespitini istedi. İki sayfalık "Akıl Sağlığı Yerindedir" raporu verildi. Katil Nasuh Çulcu; seri yalan ve iftiralarına ne Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ne de Hakkari Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi'ni inandırabildi. Çünkü görgü tanıklarının beyanları ve bütün deliller sabitti. Cezasında hiç bir indirime gidilmedi ve katil Nasuh Çulcu sadece yedi ayda sonuçlanan davada "Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası" aldı. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ve Hakkari Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar için "Şehidin kanını yerde bırakmadılar" yorumu yapıldı.

Polis Memuru Nasuh Çulcu (29), bir kadın komiser yardımcısını rahatsız ettiği için hakkında rapor tutan Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i (46) 13 Temmuz 2021 tarihinde Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Hakkari Polisevi Şube Müdürlüğü'nde şehit etti. İki çocuk babası Hasan Cevher'i hedef gözeterek 1'i başından üç kurşunla şehit eden katil Nasuh Çulcu tutuklandı. Katil Nasuh Çulcu iddialara göre "Cezada İndirim" alabilmek adına yalan ve iftiralarla dolu ifadeler verdi fakat Katil Nasuh Çulcu; seri yalan ve iftiralarına soruşturmayı yürüten Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ve Hakkari Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi'ni inandıramadı. Hakkari Cumhuriyet Savcısı Sadık Alper Gökdemir tarafından hazırlanan 12 sayfalık iddianame; Hakkari Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.



SÖYLEDİĞİ İLK YALAN: "BANA İLGİSİ VARDI"



Van Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olan katil Nasuh Çulcu hakkında; Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürmek" gerekçesiyle "Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası" istemiyle dava açıldı. "Cezada İndirim" alabilmek adına ezberletilmiş ifadeler verdiği öne sürülen katil Nasuh Çulcu ilk olarak; defalarca rahatsız ettiği kadın komiser yardımcısının kendisine ilgisi olduğunu söyledi. Katil Nasuh Çulcu ifadesinde "Bir yıldır bana ilgisi olduğunu hissettim" dedi. İfadesinde katil Nasuh Çulcu'nun kendisini defalarca rahatsız ettiğini söyleyen kadın komiser yardımcısının; katil Nasuh Çulcu'nun kendisini bakışlarıyla taciz ettiği bir anı cep telefonu ile fotoğrafladığı, durumu anlattığı amirlerine o fotoğrafı da tuttuğu raporla birlikte teslim ettiği ortaya çıktı. Kadın komiser yardımcısını rahatsız ettiği için hakkında rapor tutan Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i şehit eden katil Nasuh Çulcu'nun, kadın komiser yardımcısını defaten rahatsız ettiğinin tespitleri iddianamede net bir ifadeyle yer aldı.



İFADELERDE TEK BİR KÜFÜR VE HAKARET YOK



Katil Nasuh Çulcu bu defa da şehit ettiği Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i hedef aldı. İddialara göre; hedefi yine "Cezada İndirim" almaktı. Katil Nasuh Çulcu ifadesinde; Şehit Hasan Cevher için "Olaydan önce bana küfür ve hakaretler etti" dedi. İddialara göre katil Nasuh Çulcu'nun iftiraları ve seri yalanları; olayın görgü tanıklarının ifadeleriyle birlikte çürüdü. Soruşturmada "Tanık" veya "Mağdur" sıfatlarıyla ifadeleri alınan toplam 30 kişinin 64 sayfalık ifade tutanaklarında; Şehit Hasan Cevher'in ağzından çıkan küfür veya hakaret içerikli tek bir cümle yer almadı. İfadelerde; Şehit Hasan Cevher'in katili Nasuh Çulcu'ya küfür veya hakaret ettiğine dair tek cümle beyan geçmedi. Geçmişte Şehit Hasan Cevher ile çalışmış olan polis memurları "Katile ve söylediklerine inanmıyoruz. Ağzından tek bir defa bile küfür işitmedik" diyerek katile tepki gösterdi. Olayın yaşandığı Hakkari Polisevi Şube Müdürlüğü'nün aşçısı olan görgü tanığı Ercan K. da ifadesinde katil Nasuh Çulcu'nun olaydan önce iki çocuk babası Şehit Hasan Cevher'e sözlü tacizde bulunduğunu söyledi. Şehit Hasan Cevher'e küfür ve hakaret ettiği iftirasını attığı öne sürülen katil Nasuh Çulcu; kendisini gözaltına alan polisleri de hedef aldı. Katil Nasuh Çulcu "Gözaltına alındıktan sonra polisler bana şiddet uyguladı" dedi ve hem zırhlı araç içerisinde hem de nezarethanede darp edildiğini öne sürdü.



YERDE YARALI YATARKEN KAFASINA ATEŞ ETTİ



Katil Nasuh Çulcu ifadesinde; yerde yaralı halde yatarken başına hedef gözeterek ateş ettiği Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher için "Öldürmek amacıyla ateş etmedim" dedi. Olayın yaşandığı Hakkari Polisevi Yemekhanesi'nde garsonluk yapan ve olayın en yakın görgü tanıklarından olan İsmail Ö.'nün ifadesi de katil Nasuh Çulcu'nun yalanlarını çürüttü. Katil Nasuh Çulcu'nun yerde yaralı halde yatan Şehit Hasan Cevher'in başına iki el daha ateş ettiğini belirten en yakın görgü tanığı İsmail Ö.'nün ifadesinde de Şehit Hasan Cevher'in katili Nasuh Çulcu'ya küfür veya hakaret ettiğine ilişkin bir beyan geçmedi. Katil Nasuh Çulcu hakkında hazırlanan iddianamede "Şüphelinin öldürme amacı ile hareket etmediği yönündeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik nitelikte olduğu anlaşılmaktadır" denildi. İddianameye "Şüpheli ifadesinde her ne kadar kendisini kaybettiğini, hatırlamadığı sayıda ateş ettiğini, aralarında 2-3 metre mesafe olduğunu, öldürmek amacıyla ateş etmediğini beyan etmiş ise de şüphelinin mesleğinin polis memurluğu olması, yaptığı atış sayısı, maktulün başı ve sırtına mermilerin isabet etmesi, maktulle şüpheli arasındaki mesafenin kısa oluşu birlikte değerlendirildiğinde; şüphelinin maktul ile aralarındaki 2-3 metrelik mesafede öldürme kastıyla hareket etmese maktulü başı ve sırtından vurmayacağı, bu sebeple şüphelinin öldürme amacıyla hareket etmediği yönündeki savunmasının da suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır" yazıldı.



"AKIL SAĞLIĞI YERİNDEDİR" RAPORU VERİLDİ



Katil Nasuh Çulcu bu defa da "Cezai Ehliyeti Yoktur" seçeneğine yöneldi. Avukatları; katil Nasuh Çulcu'nun akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespitini istedi. Hedef yine cezada indirimdi. Hastaneye sevk edilen katil Nasuh Çulcu'nun akıl sağlığının yerinde olduğu dört doktor tarafından tespit edilerek raporlandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından 9 Şubat 2022 tarihinde hazırlanan iki sayfalık o rapor; Hakkari Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ve davada karar; olaydan sadece yedi ay sonra dün çıktı. Hakkari Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından katil Nasuh Çulcu'nun cezasında hiç bir indirime gidilmedi. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Hakkari Cumhuriyet Savcısı Sadık Alper Gökdemir tarafından hazırlanan iddianamede yazılanlar olduğu gibi kabul edildi. Katil Nasuh Çulcu, dördüncü duruşmasında kararı açıklanan davada beklendiği gibi "Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası" aldı. Katil Nasuh Çulcu için gerekçeli kararın açıklanmasının beklendiği ifade edilirken, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ve Hakkari Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar için "Şehidin kanını yerde bırakmadılar" yorumu yapıldı.