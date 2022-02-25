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Giriş Tarihi: 25.2.2022 18:45

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden erişilebilirlikte yeni logo tanıtımı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden erişilebilirlikte yeni logo tanıtımı

Erişilebilirlik alanında yapılan düzenlemelerin görünürlüğünü arttırmak, bu sayede erişilebilir uygulamaların yaygınlaşmasını teşvik etmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından daha görünür bir ‘Erişilebilirlik Logosu’ belirlendi.

Yeni logonun kamuoyuna tanıtımı kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü başkanlığında, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç ve Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Önal İnaltekin'in katılımlarıyla eş zamanlı olarak 81 İl Müdürlüğünün çevrimiçi bağlantı ile katıldığı ve erişilebilirlik belgesi verilmiş ilgili kurum - kuruluşların yetkililerinin katılım gösterdiği Şanlıurfa "Erişilebilirlik Logosu Tanıtım Töreni" Şanlıurfa valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Söz konusu yeni logo tanıtımını ilk kez Şanlıurfa İli Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından erişilebilirlik belgesi verilen Harran Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliklere Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr Abdullah Çelik, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Biriminden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Sibel Toptan ile erişilebilirlik belgesi verilmiş ilgili kurum-kuruluşların yetkilileri katılım gösterdi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden erişilebilirlikte yeni logo tanıtımı
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