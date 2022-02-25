Cumhuriyet savcısı ‘casusluk’ suçundan tutuklandı!

Türkiye'de yaşayan İranlı muhalifleri yakalayarak İran'a kaçırmak isteyen İran istihbaratı, bu operasyonları yürütmek için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli savcı Davut Yılmaz ve By Sağlam savunma şirketi sahibi İhsan Sağlam ile anlaştığı ileri sürüldü. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen operasyon kapsamında şebekenin içinde Davut Yılmaz ve İhsan Sağlam'ın yanı sıra bir polis, bir emekli albay, emekli astsubaylar ve bazı İranlı şahıslar bulunduğu belirlendi.

İRANLI CASUS İTİRAFÇI OLUNCA SAVCI AÇIĞA ÇIKTI

Yürütülen operasyonda İran istihbaratının, adını Davut Yılmaz ve İhsan Sağlam'a bildirdiği ikinci kişi Zonguldak'ta yaşayan İranlı muhalif Shahnam Golshani oldu. Shahnam Golshani'nin kaçırılması için harekete geçen şebeke MİT'in takibi sonucu yakalandı. Eş zamanlı yapılan operasyonla 11 kişi gözaltına alındı. İhsan Sağlam'ın kardeşi Muharrem Sağlam, amcasının oğlu İsmail Sağlam ve şirketinde çalışan İranlı Morteza Soltan Sanjari itirafçı olarak kaçırma organizasyonunun tüm detaylarını anlattı.

CASUSLUK SUÇLAMASINDAN TUTUKLANDI

Savcı Davut Yılmaz o tarihte Covid olduğu için gözaltına alınmamış, HSK'ya durumu hakkında bilgi verilmiş ve evi gözetim altına alınmıştı. SABAH'ın edindiği son dakika gelişmesine göre; 8 Şubat'tan beri açıkta olan savcı Davut Yılmaz, geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Yılmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Siyasi ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında ifadesi alınan savcı tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikte üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Davut Yılmaz 'Siyasi ve Askeri Casusluk' suçlamasından tutuklanarak cezaevine gönderildi.