Eski HDP’li Altan Tan terör örgütü propagandası yapmıştı... İşte istenen ceza

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütlen soruşturma kapsamında eski HDP'li Altan Tan'ın, 22 Mart 2021'de ulusal bir kanaldaki tartışma programına konuk olarak katıldığı, söz konusu programda ise terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı aktarıldı. Hazırlanan iddianamede Altan Tan'ın "PKK da 40 yıldır bu siyasetin içinde önemli bir faktördür. 50-60 bin insan hayatını kaybetmiş, bir sürü tahribat olmuş ama siz meseleyi sadece şiddet, terör ve silah üzerine yoğunlaştırırsanız demokratik mücadele, halkı kazanma ve demokratik kanalları açma bunların tamamı kapanıyor" ifadelerini kullandığı belirtildi.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede Altan Tan'ın 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 5 yıla kadar hapsi istendi. Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gönderilen iddianamede, "Şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, şüphelinin katıldığı programda yaptığı konuşmalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde bütün eylem ve delillerin terör örgütü propagandası suçunu oluşturduğu anlaşılmaktadır" denildi.