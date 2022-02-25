Haberler Gündem Haberleri Eski HDP’li Altan Tan terör örgütü propagandası yapmıştı... İşte istenen ceza
Giriş Tarihi: 25.2.2022 14:45

Eski HDP’li Altan Tan terör örgütü propagandası yapmıştı... İşte istenen ceza

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Eski HDP’li Altan Tan terör örgütü propagandası yapmıştı... İşte istenen ceza

Eski HDP Milletvekili Altan Tan hakkında katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmasının bir bölümünde terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütlen soruşturma kapsamında eski HDP'li Altan Tan'ın, 22 Mart 2021'de ulusal bir kanaldaki tartışma programına konuk olarak katıldığı, söz konusu programda ise terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı aktarıldı. Hazırlanan iddianamede Altan Tan'ın "PKK da 40 yıldır bu siyasetin içinde önemli bir faktördür. 50-60 bin insan hayatını kaybetmiş, bir sürü tahribat olmuş ama siz meseleyi sadece şiddet, terör ve silah üzerine yoğunlaştırırsanız demokratik mücadele, halkı kazanma ve demokratik kanalları açma bunların tamamı kapanıyor" ifadelerini kullandığı belirtildi.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede Altan Tan'ın 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 5 yıla kadar hapsi istendi. Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gönderilen iddianamede, "Şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, şüphelinin katıldığı programda yaptığı konuşmalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde bütün eylem ve delillerin terör örgütü propagandası suçunu oluşturduğu anlaşılmaktadır" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eski HDP’li Altan Tan terör örgütü propagandası yapmıştı... İşte istenen ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA