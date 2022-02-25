Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, 12’nci Olağan Mütevelli Heyeti ve Genel Kurul toplandı

İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan," Vakfımız büyük oranda hocamızın öngördüğü işleri tamamladı"

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı'nın 12'nci Olağan Mütevelli Heyeti ve Genel Kurul Toplantısı, Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bakan Yardımcısı aynı zamanda İBTAV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nazif Yılmaz, Vakıf Kurucu üyelerinden Ethem Sancak da katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Toplantıda; Milli Eğitim Bakanlığı ile Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı. İş birliği protokolü, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bakan Yardımcısı aynı zamanda İBTAV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nazif Yılmaz tarafından imzalandı.

"FUAT SEZGİN HOCAMIZIN RÜYALARI FİİLEN GERÇEKLEŞMEYE DEVAM ETMEKTE"

Prof. Dr. Ersan Aslan'a plaket takdiminde bulunan İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Vakfımız büyük oranda hocamızın öngördüğü işleri tamamladı. Enstitümüzde şu anda doktora aşamasında olan arkadaşlarımızın tezleri bitecek ve doktorasını alıp oradan hoca olan kardeşlerimiz çıkacak. Dolayısıyla enstitü üzerine düşen görevi yapıyor. Uluslararası sempozyum devam ediyor. Geçtiğimiz sene sonuncusu yapıldı. Artık kervan yola girdi. Fuat Sezgin hocamızın rüyaları fiilen gerçekleşmeye devam etmekte. Bu dönemde hizmet veren bütün yönetim kurulu üyesindeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun" açıklamasında bulundu.

"ÖĞRENCİLERİN YURT DIŞINA GİDECEĞİNİ SÖYLEMEK SİYASİ KOMPLODUR"



İBTAV Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya ise, "Vakıf kurulduğu andan itibaren aynı heyecanla aynı istekle hocamızın gösterdiği yolda çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Hocamız bize; 'tatil yapmayı bırakın, tarih yazın' derdi. İnşallah biz de öğrencilerimizle birlikte bizim de desteğimizle tarih yazmaya ve eskiden olduğu gibi başarılı olmaya devam edeceğiz. Hocamız Müslümanların kaybolan öz güvenini yeniden kazandığı için bütün İslam alemi kendisine müteşekkirdir ve sonsuz saygı duymaktadır. 'Öğrenciler yurt dışına gidecek, Türkiye'de kalmayacak' sözlerini söyleyenler maalesef birer siyasi komplodur. Ülkemizde her şeyin en iyisi, en güzeli var. Allah bize bunu nasip etti ve biz geçmişteki yerimize inşallah en kısa zamanda ulaşacağız" dedi.