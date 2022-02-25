Rusya-Ukrayna krizi için bulduğu ’çözüm’ pes dedirtti! CHP yandaşı Kadri Gürsel’den beyin yakan sözler

CHP yandaşlığı ile bilinen gazeteci Kadri Gürsel, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili Halk TV'de değerlendirmelerde bulunurken, anlam verilemeyen ifadeler kullandı. Kadri Gürsel, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı verilecek en iyi cevabın Türkiye'de iktidar değişikliği olduğunu söyledi.

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KADRİ GÜRSEL'DEN BEYİN YAKAN SÖZLER

Kadri Gürsel, "Buradan nasıl çıkılır? Kısa vadede çıkmak mümkün değil. Ben çıkılabileceği kanaatinde değilim. Türkiye'nin bu yeni döneme yeni soğuk savaşa verebileceği en yerinde ve en stratejik-kararlı reaksiyon bir iktidar değişikliğidir" dedi.

Söz konusu ifadeler sosyal medyada şaşkınlıkla karşılanırken, Kadri Gürsel'in tam olarak neyi ifade etmeye çalıştığı da anlaşılamadı.