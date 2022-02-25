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Giriş Tarihi: 25.2.2022 10:18 Son Güncelleme: 25.2.2022 10:27

Rusya-Ukrayna krizi için bulduğu 'çözüm' pes dedirtti! CHP yandaşı Kadri Gürsel'den beyin yakan sözler

Rusya-Ukrayna krizi için bulduğu ’çözüm’ pes dedirtti! CHP yandaşı Kadri Gürsel’den beyin yakan sözler

Dünya, Rusya-Ukrayna savaşına kilitlenmiş durumda. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı sürerken ve ülkenin birçok bölgesinde sıcak çatışmalar yaşanırken, kamuoyunda da krizin nasıl çözüleceği sıkça tartışılıyor. CHP yandaşlığı ile bilinen Kadri Gürsel'in Halk TV canlı yayınında krize bulduğu 'çözüm' ise pes dedirtti. Kadri Gürsel, "Türkiye'nin bu yeni döneme-yeni soğuk savaşa verebileceği en yerinde ve en stratejik-kararlı reaksiyon bir iktidar değişikliğidir" dedi.

CHP yandaşlığı ile bilinen gazeteci Kadri Gürsel, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili Halk TV'de değerlendirmelerde bulunurken, anlam verilemeyen ifadeler kullandı. Kadri Gürsel, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı verilecek en iyi cevabın Türkiye'de iktidar değişikliği olduğunu söyledi.

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Kadri Gürsel, "Buradan nasıl çıkılır? Kısa vadede çıkmak mümkün değil. Ben çıkılabileceği kanaatinde değilim. Türkiye'nin bu yeni döneme yeni soğuk savaşa verebileceği en yerinde ve en stratejik-kararlı reaksiyon bir iktidar değişikliğidir" dedi.

Söz konusu ifadeler sosyal medyada şaşkınlıkla karşılanırken, Kadri Gürsel'in tam olarak neyi ifade etmeye çalıştığı da anlaşılamadı.

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Rusya-Ukrayna krizi için bulduğu 'çözüm' pes dedirtti! CHP yandaşı Kadri Gürsel'den beyin yakan sözler
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