SON DAKİKA! İstanbul’daki Ukraynalılar’dan protesto! Rus işgali bitene kadar konsolosluk önünden ayrılmayacaklar

Rusya'nın askeri müdahalesini protesto etmek isteyen Ukraynalılar ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, sabah saatlerinden itibaren İstiklal Caddesi'ndeki Rusya İstanbul Başkonsolosluğu önüne geldiler.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı Konsolosluk önünde protesto yapmak isteyen Ukraynalıları konsolosluk karşısında bulunan Gönül Sokak içerisinde tuttuldu.

Ellerinde Ukrayna, Kırım ve Türk Bayrakları bulunan protestocu grup Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve savaş aleyhine sloganlar attı. Üzerinde savaş karşıtı yazı bulunan dövizler taşıyan eylemcilerden bazılarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Rusya Başkonsolosluğu önünde bekleyen, çoğunluğu kadın olan Ukraynalı grup "Faşist Putin" ve "Kardeş Türkiye bize yardım et" sloganları attı.

Ukrayna bayrakları taşıyan grup üyeleri ulusal marşlarını okudu. Gruptaki bazı üyeler gözyaşlarına hakim olamadı.

Bu sırada Ukraynalı bir kadın "Benim annem ve üç kız kardeşim şu an Kiev yakınlarında. Evimizin etrafı bombalanıyor. Onlardan haber alamıyorum. Ben ülkeme dönmek istiyorum. Gidip savaşacağım. Ama gidemiyorum" dedi.

Genç kadın daha sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Diğer kadınlar, ağlayan genç kadını teselli etti. Polisin yoğun güvenlik önlemi altında gerçekleşen eylemin gün boyunca devam edeceği kaydedildi.

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