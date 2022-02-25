Türkiye’den Ukrayna’ya insani yardım!

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ise yaptığı açıklamada, "Bugün AFAD Genel Müdürü ile görüştüm eşimle birlikte. İlaç sevkiyatından bahsetttik. Hem Dışişleri hem de AFAD'a listeler iletildi. Ukrayna'dan listeler geldikçe Türk makamlarına bunları ileteceğiz. Aynı şekilde gıda sevkiyatı da bizim için önemli olacak." dedi.