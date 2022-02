Uluslararası hukuka aykırı bu saldırıyı reddediyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe 'de, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ele alındığı zirve, 1 saat 50 dakika sürdü. Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan , Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun , Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı. Zirve sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Bölge ve dünya güvenliğine de tehdit oluşturan bu saldırının durması için Rusya ve uluslararası platformlar nezdinde bulunulabilecek girişimlerin değerlendirildiği zirvede, Türkiye'nin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği' vurgulandı.Başkan Erdoğan daha sonra Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabulünde şu açıklamayı yaptı: "Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk Mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz. Putin'e de bunu söylemiştim. Her ikisini de dost ülkeler olarak gördüğümüz Rusya ve Ukrayna'nın karşı karşıya gelmesinden samimi olarak üzüntü duyuyoruz. Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini, biraz önce görüştüğüm Sayın Zelenski'ye de ifade ettim. Kendi vatandaşlarımız ile Tatar kardeşlerimiz başta olmak üzere Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliğinin sağlanmasında üzerimize düşeni yapacağız. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekâtı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirtiyorum. Uluslararası hukuka aykırı bu adım, bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir.Türkiye tarihin derinliklerindeki diğer sayfaları bir kenara bırakarak söylüyorum Osmanlı'nın ilk asrından itibaren bir Avrupa ülkesidir. Bugün de tarihi ve sosyal bağlarımızın ötesinde Trakya Bölgesi 'yle Avrupa kıtasının ayrılmaz bir kısmını oluşturuyoruz. Kimi çevrelerin ülkemizi Avrupa'dan dışlama çabaları kesinlikle art niyetlidir. Hiçbir Türk vatandaşı kendini dışlanmış, hele hele aşağılanmış hissedemez. Anavatan Anadolu ile gönül bağımızı sürdürürken, yeni vatanımız Avrupa'yı tüm şehirleriyle kucaklamalı, benimsemeliyiz.PKK ve FETÖ gibi yapıların köken ve mezhep ayrımcılığı üzerinden insanlarımızı bölmeye çalışanların oyunlarını hep beraber bozacak, tuzaklarını başlarına geçireceğiz."UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında, "Herkesi şehirlerimizi savunmaya davet ediyorum. Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek. Ukrayna, özgürlüğünü savunmaktadır. Canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılıyorsa kendinizi savunursunuz. Dünyadan da destek bekliyoruz. Ulusal birliğimiz en güçlü desteğimiz. Askeri tecrübesi olan herkes gidip karakollara rapor vermeli. Eski askerlere çağrı yapıyoruz" dedi. İşte Zelenski'nin diğer sözleri:Rusya ile diplomatik bağları tamamen kopardık. Ülkemizi Rusya'ya bırakmayacağız. Rusya, ülkemize Naziler'in 2. Dünya Savaşı'nda yaptığı gibi korkakça saldırmıştır.Rusya halkına sesleniyorum. Sokağa çıkıp, tepkinizi gösterin. Onların amacı bir ulusu yok etmek.Çok sayıda zırhlı aracımız ve savaş uçağımız imha edildi. Kaybımız çok.UKRAYNA'YA işgalin başlamasından sonra Kremlin'de gelen ilk açıklamada "Operasyonunun hedeflerine ulaşması gerekiyor. Operasyonun ne zaman biteceğine Putin karar verecek. Rusya'nın demirperde arkasına kapatılması imkânsız" denildi. Rus lider Vladimir Putin de sabah saatlerinde harekâtın başladığını "Özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim" sözleriyle duyurdu. Putin, akşam yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti: "Şu anda olanlar alınması gereken tedbirlerdi ve başka şans yoktu, tüm denemelerimiz boşa çıktı. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı biliyoruz ve yaptırımlara hazırlandık. Rusya, dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam ediyor ve bu sisteme zarar vermeyi planlamıyor."STRATEJİK konumu ve çatışmalara ilişkin etkin diplomatik atılımlarıyla dikkat çeken Türkiye, Rusya- Ukrayna savaşında da haftalar öncesinden alternatif senaryolar üzerinde çalışmalara başladı. Sorunun diplomatik ve barışçı yollarla çözümü noktasında üzerine düşeni yapan Ankara, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyonu 'uluslararası hukukun ağır bir ihlali' olarak değerlendirdi.Öte yandan diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Ankara, Ukrayna ve Rusya'da büyükelçiliklerini açık tutacak. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MKYK toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki diplomatik misyonların görevlerinin başında olduğunu belirterek, "Bütün senaryolara hazır şekilde devlet kurumlarımız çalışıyor" dedi. Çelik, Montrö Sözleşmesi'yle ilgili de "Türkiye, takdir hakkını barışın sağlanmasına yönelik kullanacaktır" diye konuştu./ ANKARADENİZCİLİK Genel Müdürlüğü'nce Ukrayna'nın Odessa şehri açıklarında Türk sahipli gemiye bomba isabet ettiği, can kaybının olmadığı açıklandı. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne gelen Odessa açıklarında Marshall Adaları bayraklı Türk sahipli 'Yasa Jupiter' gemisine bomba isabet ettiği bilgisi üzerine, yapılan görüşmede geminin yardım talebi olmadığı, Romanya karasularına intikal halinde olduğu, can kaybı olmadığı ve güvende olduğu öğrenilmiştir" denildi.