Yönetmen Can Evrenol’dan tepki çeken Rusya-Ukrayna paylaşımı

Blu Tv'deki Çıplak dizisinin yanı sıra Peri, Ev Kadını ve Baskın: Karabasan filmleriyle sinema sektöründe adını duyuran yönetmen Can Evrenol devam eden Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili tepki çeken bir paylaşım yaptı.

Can Evrenol, Twitter hesabından "Ukrayna, Rusya. Blu TV'de arama kısmına 'Çıplak' yazınız." diye paylaşımda bulundu. Tepkilerin ardından genç yönetmen bu paylaşımı kısa süre içerisinde kaldırdı ve hesabını korumaya aldı.