Haberler Gündem Haberleri Yönetmen Can Evrenol'dan tepki çeken Rusya-Ukrayna paylaşımı
Giriş Tarihi: 25.2.2022 14:01 Son Güncelleme: 25.2.2022 14:02

Yönetmen Can Evrenol'dan tepki çeken Rusya-Ukrayna paylaşımı

Yönetmen Can Evrenol’dan tepki çeken Rusya-Ukrayna paylaşımı

Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Hava ve kara harekatının devam ettiği Ukrayna'da yaşananlar ise dünya çapında tepkilere neden oldu. Rusya'nın sivillere saldırması dünya tarafından kınanırken, Blu TV'de yayınlanan Çıplak dizisinin yönetmeni Can Evrenol'un sosyal medya paylaşımı tepkilere neden oldu. Savaşın acı tablosundan mizah üretmeye çalışan Evrenol'a ve Blu TV'ye sosyal medyadan eleştiriler yönetildi...

Blu Tv'deki Çıplak dizisinin yanı sıra Peri, Ev Kadını ve Baskın: Karabasan filmleriyle sinema sektöründe adını duyuran yönetmen Can Evrenol devam eden Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili tepki çeken bir paylaşım yaptı.

Can Evrenol, Twitter hesabından "Ukrayna, Rusya. Blu TV'de arama kısmına 'Çıplak' yazınız." diye paylaşımda bulundu. Tepkilerin ardından genç yönetmen bu paylaşımı kısa süre içerisinde kaldırdı ve hesabını korumaya aldı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER GECİKMEDİ
Evrenol'un skandal paylaşımının ardından, sosyal medyadan da tepkiler gecikmedi. Kullanıcılar Can Evrenol'a tepki gösterirken, Blu TV'ye de boykot çağırılarında bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı Blu TV'nin bir açıklama yapmamış olmasına dikkat çekerek, onlar da savaşı marketing olarak kullanmış, ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yönetmen Can Evrenol'dan tepki çeken Rusya-Ukrayna paylaşımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA