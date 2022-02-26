Ağabeyi AK Parti’ye geçen engelliye CHP zulmü

Çanakkale
'de yaşayan ve 40 yıldır CHP'nin çeşitli kademelerinde siyaset yapan Nejat Önder, son olarak partisinin il genel meclisi üyesi olarak görev yapıyordu. Geçen yıl ise "Atatürk'ün kurduğu CHP bu değil" diyerek partisinden istifa etti. AK Parti saflarına katılan Önder'e rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Önder'e öfkelenen CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan
ise engelli kardeşinin ve yeğeninin 24 yıldır ekmek teknesi olan hediyelik eşya tezgâhına göz dikti. Çanakkale Belediyesi
zabıta ekipleri ise yardıma muhtaç kadının el emeklerini sergilediği Murabbin Parkı'ndaki standını bastı. Nejat Önder'in engelli kardeşi Emine Önder
ve kızı Seda Önder
'in standı kırıldı, eşyalarına el konuldu. Üyesi olduğu Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği
(ELDER) yönetimi de Emine Önder'e, stantlarından çıkarıldığını tebliğ etti. 23 yıllık ekmek teknesi elinden alınan Emine Önder, uygulamanın siyasi olduğunu ileri sürerek savcılığa gidip şikâyetçi oldu.