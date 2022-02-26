AK Partili Polat’dan Başkan Sandal’a gönderme

AK Parti Bayraklı İlçe Başkan Halil Polat, ilçe turuna çıkarak, Bayraklı sokaklarının içler acısı halini gösterdi.

Fuat Edip Baksı Mahallesi 1615 Sokak'ta, 4 ay önce parke taşı döşenecek diye kazılan ancak bir kazma bile vurulmayan yerden, 'İzmir'in kırık kalbi Bayraklı' logosu ile seslenen AK Partili Polat, "Bayraklı Belediye Başkanı Sayın Serdar Sandal, göreve geldiğinden beri reklam yapmaktan iş yapmıyordu. Bu aralar ise logo peşinde koşturmaktan vatandaşa hizmet götüremiyor. Sokaklarımızın hali perişan. Vatandaşımız aylardır yapılmayan yollar nedeniyle isyan ediyor. Şuan 4 ay önce kazılan bir sokağımızdayız ve çalışma yapılmadan çamur bir şekilde duruyor. 'İzmir'in kalbi Bayraklı' diyerek boy boy billboardlarda reklam yapan Sayın Sandal, işi gücü logo pazarlaması olmuş. Neredeyse 3 yıl geçecek göreve geleli, tek yaptığı icraat reklam ajansı gibi çalışması oldu. Belediye Başkanı Sandal'ı ilçemizin çamur deryası sokaklarını bir an önce düzeltmeye davet ediyoruz. Sayesinde, 'İzmir'in kırık kalbi Bayraklı' oldu, ilçenin hali içler acısı." dedi.

ENERJİNİZİ ÇALIŞMAYA HARCAYIN

Bayraklı sokaklarının yazın toz, kışın çamur olduğunu ifade eden AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat, ''Sayın Sandal, geldiğinden beri eski dönemi düzeltmeye çalıştığını ifade eden açıklamaları var. Bayraklı ilçe olduğundan beri CHP yönetiyor ama ne kendinden önceki Başkan ne de kendisi bir türlü düzeltemiyor. En önemlisi düzeltme niyetleri yok. Ama, söze gelince kimseye mangalda kül bırakmıyorlar. Bayraklılı hemşehrilerimizi görmezden gelmek, hizmet götürmemek aymazlıktır. Buradan tekrar sesleniyoruz, logo ile uğraşacağınıza gelin sokakları düzeltin, enerjinizi çalışmaya harcayın.'' dedi.