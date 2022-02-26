Giriş Tarihi: 26.2.2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan 68 yaşında: İyi ki varsın Reis

Başkan Erdoğan bugün 68 yaşına girdi. Onun liderliğindeki Türkiye ise son 21 yılda adeta yeniden doğdu. Vesayetin “Muhtar bile olamaz” dediği Erdoğan, dünya lideri olarak yerini aldı