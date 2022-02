Cumhurbaşkanı Erdoğan 68 yaşında: İyi ki varsın Reis

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 68 yaşına girdi. Siyasete İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile damga vuran Erdoğan, uzun dönem başbakanlık görevinin ardından 2017 yılındaki Anayasa değişikliği sonrası yapılan seçimde halktan yüzde 52 oy alarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 'nin ilk başkanı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı dönemlerinde Türkiye, milli savunma sanayii başta olmak üzere eğitim, sağlık ve ekonomide dünyanın sayılı ülkeleri arasına girerken, tabularından ve yasaklarından kurtuldu, üstyapı kurumlarında özgürlüklere ulaştı. Fikir hürriyeti alanında gerçekleştirilen reformlarla Türkiye, yeni ve olması gereken kimliğine kavuştu.Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. Erdoğan, örnek yönetim anlayışını 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinde de gösterdi. Pek çok kronik sorunu çözdü. 1997'de ise Siirt 'te okuduğu şiir nedeniyle 4 ay cezaevinde kaldı. Çıktığında Türkiye siyasi tarihine damga vuracak olan AK Parti 'yi kurdu. 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'yi 2002 seçimlerinde üçte ikiye yakın parlamento çoğunluğuyla (363 milletvekili) tek başına iktidara taşıdı. Vesayetin, aldığı hapis cezası nedeniyle "Muhtar bile olamaz" dediği Erdoğan, yapılan yasal düzenlemeyle milletvekili adaylığının önündeki yasal engelin kalkması üzerine, 9 Mart 2003'te Siirt'te milletvekili yenileme seçimine katıldı. Bu seçimde oyların yüzde 85'ini alan Erdoğan, 22. Dönem Siirt Milletvekili olarak parlamentoya girdi. 15 Mart 2003'te Başbakan, 10 Ağustos 2014 Pazar günü, Türk siyasi tarihinde ilk kez doğrudan halkın oylarıyla ve ilk turda 12. Cumhurbaşkanı seçildi. 24 Haziran 2018'de ise yüzde 52.59 oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı olarak 9 Temmuz 2018 tarihinde görevine başladı. Türkiye'nin demokratikleşmesinde kritik süreçlerin aşılmasını sağlayan Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel güç olma yolunda da attığı hamlelerle ses getirdi. ANKARA/SABAHCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 68'inci yaş gününü, baba ocağı Rize 'nin Güneysu ilçesinde yaşayan hemşerileri iyi dileklerle kutladı.Rabbim ömrünü vatana ve millete hayırlı eylesin. İnşallah uzun ve sağlıklı bir ömrün olur. Halkımız, çektiği çileleri biliyor. Erdoğan olmasaydı eski günlerdeki çileleri hâlâ çekecektik. Allah başımızdan eksik etmesin. Reisimiz ömrün olsun. Dünya lideri iyi ki varsın.Adını duyunca bile tüylerimiz diken diken oluyor. Rabbim başımızdan eksik etmesin. Bize Allah'ın bir lütfudur, Allah ona hayırlı ömürler versin.Recep Tayyip Erdoğan, iyi, çalışkan ve azimli bir dünya lideri. Doğum günün kutlu olsun başkanım. Allah ömrünü uzun eylesin. Biz vatandaş olarak her zaman yanındayız. O da halkını yalnız bırakmıyor. Her daim yanında duruyor. Allah razı olsun.: Başkanımla akrabayız. Kendisine her vakit namazlarında dua ediyoruz. Allah onu başımızdan eksik etmesin, doğum günün kutlu olsun başkanım.Başkanımız Güneysu'nun evladı, yiğidi. Rize'nin gururu bir dünya lideri. Allah ona hayırlı ve huzurlu ömürler versin. Onu çok seviyoruz. Doğum günü kutlu olsun Reisim.İyi ki doğdun başkanım. Allah ömrünü uzun etsin. Tayyip Erdoğan babadır. Ömür boyu sağlık diliyorum./SABAHCUMHURBAŞKANI İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı doğum günü dolayısıyla tebrik etti. Aliyev mesajında, Erdoğan'ın bilge ve ileri görüşlü liderliğindeki Türkiye'nin her alanda önemli başarılar elde ettiğini, uluslararası arenada söz sahibi, büyük prestij kazanmış güçlü devlet adamı olduğunu belirtti. Erdoğan'ın kararlı liderliği ve çok yönlü faaliyetleri sayesinde Türkiye'nin elde ettiği kalkınma ve başarıların kendilerini içtenlikle mutlu ettiğini kaydeden Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerinin bugünkü yüksek düzeye çıkarılmasında, Erdoğan'ın yeri doldurulamaz rolünün olduğunu ifade etti.