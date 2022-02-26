Cumhurbaşkanı Erdoğan’a annelerden doğum günü sürprizi

Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından kaçırıldığı için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan anneler, kendilerine en büyük ve güçlü destekçisi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için doğum günü sürprizi gerçekleşti.