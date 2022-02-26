Cumhurbaşkanı Erdoğan’a annelerden doğum günü sürprizi

Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından kaçırıldığı için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan anneler, kendilerine en büyük ve güçlü destekçisi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için doğum günü sürprizi gerçekleşti.
Eylemin sürdüğü çadırda AK Milletvekilleri ve anneler, 68'inci yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü pasta keserek kutladı.
Eyleme başladıkları günden buyana en büyük desteği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine verdiğini belirten aileler, "Devletimiz ve Cumhurbaşkanı sayesinde çocuklarımız örgütten kaçıp annelerine kavuşuyor. Her daim eşi Emine hanım ile birlikte yanımızda duran sayın Cumhurbaşkanımızın doğum gününü kutluyoruz.
Allah onu devletimizin başından eksik etmesin ve uzun sağlıklı ömürler versin" ifadelerini kullandı. Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan'ın resminin yer aldığı pastayla kutlama yapan anneler, Tenzile Erdoğan'a Fatiha da okudular.