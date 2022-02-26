İBTAV genel kurulu yapıldı ‘Fuat Hocamızın öngördüğü işleri tamamladık’

PROF
. DR. Fuat Sezgin
İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı'nın (İBTAV) 12'nci Olağan Mütevelli Heyeti ve Genel Kurulu toplandı. Mevcut başkan Mecit Çetinkaya
, oyların tamamını alarak güven tazeledi. Toplantıda; Milli Eğitim Bakanlığı
ile Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı arasında işbirliği protokolü de imzalandı. İBTAV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan
, genel kurulun hayırlı olmasını dilerken, vakfın büyük oranda Prof. Dr. Fuat Sezgin'in öngördüğü işleri tamamladığını vurguladı. Bilal Erdoğan, "Enstitümüzde şu anda doktora aşamasında olan arkadaşlarımızın tezleri bitecek ve doktorasını alıp oradan hoca olan kardeşlerimiz çıkacak. Dolayısıyla enstitü üzerine düşen görevi yapıyor. Artık kervan yola girdi. Fuat Sezgin Hocamızın rüyaları fiilen gerçekleşmeye devam etmekte" dedi.
ÖĞRENCILERIMIZLE TARIH YAZIYORUZ
Prof. Dr. Çetinkaya ise "Hocamız bize 'Tatil yapmayı bırakın, tarih yazın' derdi. Biz de öğrencilerimizle birlikte tarih yazmaya ve eskiden olduğu gibi başarılı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Etkinlikte vakfın çalışmalarına katkı sunanlara plaket verildi.