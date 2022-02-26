İzmit’in göbeğinde 759 gündür bitmeyen çalışma

Diğer bir ifadeyle aradan tam 759 gün geçti. Bu uzun zaman dilimi maalesef iyi değerlendirilemedi. Koca cadde karnıyarık gibi ortası kazılmış halde duruyor. Bölge esnafımız işin bitmesi için gece mesaisi de talep ediyor. Ama baştan beri çok yavaş davranan İzmit Belediyesi'nin bu konuda resmi başvurusu olduğunu sanmıyorum" dedi.