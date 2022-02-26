İzmit’in göbeğinde 759 gündür bitmeyen çalışma

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 2 yıl önce Fethiye Caddesi'nde yenileme çalışması yapacaklarını duyurdu. Ancak çalışmanın başlaması aylar sürdü. İlk kazma geçen Kasım ayında vurulabildi. Başladıktan sonra da yavaş ilerleyen çalışma nedeniyle bölge esnafı oldukça dertli. Her tarafı kazılmış halde bırakılan çalışmanın bitmesi için ekiplerin gece de mesai yapması isteniyor. AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, normal şartlarda 759 günde bu çalışmanın bitmesi gerektiğini belirtti.
RESMİ BAŞVURU YAPTILAR MI?
Üstelik koca pandemi döneminde uzun süre sokağa çıkma yasakları yaşandığını ama bu dönemin de iyi değerlendirilemediğini ifade eden Güney, "İzmit Belediyesi, Fethiye Caddesi'nde yenileme çalışmasına başlayacağını 2 yıl önce duyurmuştu.
Diğer bir ifadeyle aradan tam 759 gün geçti. Bu uzun zaman dilimi maalesef iyi değerlendirilemedi. Koca cadde karnıyarık gibi ortası kazılmış halde duruyor. Bölge esnafımız işin bitmesi için gece mesaisi de talep ediyor. Ama baştan beri çok yavaş davranan İzmit Belediyesi'nin bu konuda resmi başvurusu olduğunu sanmıyorum" dedi.