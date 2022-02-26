Savaş hali kabul edilirse Montrö süreci başlatılacak

Türkıye, Rusya
ile Ukrayna
arasındaki çatışmanın, hukuken savaş haline dönüşmesi halinde Montrö Sözleşmesi
'ni devreye sokacak. Ukrayna'nın, Türkiye
'den boğazların Rusya savaş gemilerine kapatılmasına yönelik talebi Montrö Sözleşmesi'ni yeniden gündeme getirdi. Dışişleri kaynakları, bugüne kadar Türkiye'nin, Montrö Antlaşması
'nı tereddütsüz bir şekilde her seferinde uyguladığını belirterek, "Türkiye'nin taraf olmadığı bir savaşta, savaşın tarafı olan ülkelerle ilgili alınabilecek tedbirler var. Boğazlardan savaş gemilerinin geçişini Türkiye durdurabilir. Uzmanlarımız bir kere savaş hali var mı, bunu çalışıyor. Savaş hali hukuken kabul edilirse süreç başlayacak. Savaş gemilerinin geçişi yasaklanacak" ifadelerini kullandı. ANKARA