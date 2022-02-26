Türkiye’nin stratejisi, barışçı ve sağduyulu yaklaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın, Ukrayna
'yı işgaline karşı Türkiye'nin stratejisinin ne olacağına ilişkin önceki gün gerçekleştirilen Güvenlik Zirvesi
ile AK Parti MKYK toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın MKYK toplantısında, "İki tarafla da kötü olmayacağız ama işgali de kabul etmeyeceğiz. Bu durumu Putin ile yaptığım görüşmede de net olarak ilettim. Hassas bir süreç ve biz de son derece hassas davranarak adımlarımızı atacağız" dediği kaydedildi. Devletin zirvesindeki toplantılarda, NATO
, ABD
ve AB'nin açıktan bir pozisyon alıp almayacağının yakından izleneceği, barışçı ve sağduyulu bir yaklaşım sergilenmesinin daha doğru olacağı konusunda fikir birliğine varıldığı kaydedildi.