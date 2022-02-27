Bu gece Miraç Kandili

Miraç Kandili
, 2 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, 27 Recep 621 hicri tarihinde gece Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce âlemlere ve ilahi huzura yükseldi.
"İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniyor.
Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolundu.
İstanbul
'daki Büyük Çamlıca Camisi
ile birlikte birçok camide Kuran-ı Kerim okunup Miraç Kandili dualarla idrak edilecek.
Miraç Kandili nedeniyle vatandaşlar, koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına uygun şekilde saf tutup namaz kılacak ve dua edecek.
Büyük Çamlıca Camisi'nin minareleri arasındaki dijital mahyaya, Türk bayrağı ile "Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun" yazıları yansıtılacak.