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Giriş Tarihi: 27.2.2022 22:38

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan dikkat çeken Montrö mesajı: Açık ve nettir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan dikkat çeken Montrö mesajı: Açık ve nettir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Boğazlar rejiminin, bölgede devam eden savaş haline göre, nasıl uygulanacağı açık ve nettir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bağımsız ve egemen bir ülke olan Ukrayna'nın topraklarını hedef alan işgal girişimi uluslararası hukukun net ihlalidir; asla kabul edilemez.

Cumhurbaşkanımız liderliğinde, Türkiye olarak bu haksız ve hukuksuz savaşın bir an önce sonlandırılmasına yönelik girişimlerimiz çok yönlü olarak devam etmektedir.

İki taraf arasında yapılacak olan müzakereler son derece kritiktir; bu çerçevede Türkiye olarak her türlü yapıcı katkıyı vermekteyiz.

Kadın ve çocuklar başta olmak üzere, masum insanların maruz bırakıldığı trajedinin önüne geçmek maksadıyla Türkiye'nin insani yardımları tüm hızıyla devam etmektedir.

Boğazlar rejiminin, bölgede devam eden savaş haline göre, nasıl uygulanacağı açık ve nettir."

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan dikkat çeken Montrö mesajı: Açık ve nettir
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