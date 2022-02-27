Miraç Kandilinde eller semaya açıldı

Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar, akşam saatlerinde Hz. İbrahim Peygamber'in doğduğu ve ateşe atıldığı rivayet edilen mağaranın yer aldığı Dergah Camii'ne akın etti. Vatandaşlar yerleşkede bulunan kutsal yerleri ziyaret etti. Buradaki camilerde namaz kılan vatandaşlardan bazıları ise Kuran-ı Kerim okudu. Ziyaretçiler yatsı namazının ardından Dergah Camisi'nde okutulan mevlidi dinleyip dua etti. Kentteki birçok camide kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulundu.