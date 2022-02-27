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Giriş Tarihi: 28.2.2022 02:08

Şanlıurfa'da araç direğe çarptı: 4 kişi yaralandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da araç direğe çarptı: 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir gencin kullandığı araç direğe çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.
İddiaya göre bir gencin kullandığı araç, direksiyon hakimiyetinin yitirilmesi sonucu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Yunus A., Ahmet D., Furkan A. ve Ali A. ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı
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Şanlıurfa'da araç direğe çarptı: 4 kişi yaralandı
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