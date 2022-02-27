Şanlıurfa’da araç direğe çarptı: 4 kişi yaralandı

Kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü
ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.
İddiaya göre bir gencin kullandığı araç, direksiyon hakimiyetinin yitirilmesi sonucu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Yunus A
., Ahmet D
., Furkan A
. ve Ali A
. ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı