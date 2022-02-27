Uluslararası toplum üç maymunu oynuyor

Türkiye
, Ermenistan
güçlerinin 30 yıl önce Hocalı
'da gerçekleştirdiği katliamın yıldönümünde Azerbaycan
'ın acısına ortak oldu. 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Karabağ
bölgesindeki Hocalı'da Ermenistan güçleri tarafından katledilen Azerbaycan Türklerinin acısı hâlâ tazeliğini koruyor.
Toplam 613 sivilin katledildiği vahşete ilişkin açıklama yapan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, uluslararası toplumun katliama karşı hâlâ üç maymunu oynadığını belirterek "Tek millet, iki devlet olarak Türkiye, Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde yanında olmaya daima devam edecektir" ifadesini kullandı.
Şentop, mesajında, "Azerbaycanlı kardeşlerimiz 30 yıl önce meydana gelen Birinci Karabağ Savaşı'nda maruz kaldıkları vahşet ve katliamın bedelini 2020 yılında 44 gün süren şanlı bir destanla ödeterek tarihlerinde yeni bir sayfa açmış ve böylece Hocalı katliamının acısına merhem olmaya çalışmıştır. Ancak buna rağmen hunharca katledilen masumların kaybı yüreğimizdeki sıcaklığını korumaktadır" ifadelerine yer verdi.
Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada Hocalı şehrine yönelik saldırılarda, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 613 Azerbaycanlı masum sivilin katledildiği, yüzlerce Azerbaycan vatandaşının yaralandığı, binden fazla kişinin Ermenistan güçleri tarafından esir alındığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Kardeş Azerbaycan'ın acısını, acımız olarak kabul ediyor ve en derinden paylaşıyoruz. Hocalı katliamında hayatlarını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, tüm can Azerbaycan halkına en içten başsağlığı dileklerimizi yineliyor ve hayatını kaybedenlerin aziz hatıralarını saygıyla yâd ediyoruz" denildi.
'UNUTMADIK UNUTMAYACAĞIZ'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hocalı'da 30 yıl önce yaşanan vahşet hâlâ yüreklerimizi dağlamaya devam ediyor. Ermeni zulmünde hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Unutmadık, unutmayacağız" ifadelerini kullandı.