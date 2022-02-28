28 Şubat "Korku ve Yüzleşme" sergisi açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 28 Şubat darbesini ele alan "Korku ve Yüzleşme" sergisi açıldı.



Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergiye AK Parti Milletvekili Hasan Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, serginin küratörü Bekir Cantemir ve bazı davetliler katıldı.



Sergide konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Turan, 28 Şubat'ı unutmadıklarını, serginin de bunun bir göstergesi olduğunu belirterek, "Hafızası olmayanların istikbali de olmayacaktır. Hafızamızı diri tutacağız. Milletimize, memleketimize, inançlarımıza yapılan kötülükleri asla unutmayacağız. 28 Şubat milletin iradesine yapılmış kalleş bir suikast. Meşru yollarla ilk baş işbaşına gelmiş bir hükümeti gayrimeşru yollarla düşürmenin adıydı. 28 Şubat'ın inanç hürriyetine, özgürlüklere yapılmış en büyük darbedir. İnançlı, namaz kılan, inançlarıyla birlikte yaşamaya çalışan insanlarımızın bürokrasiden, devlet dairelerinden kovulması, işlerine son verilmesi, özgürlüklerinin elinden alınmasıydı. 28 Şubat sivil topluma da medyaya da darbeydi. 28 Şubat beşli çeteydi, Batı Çalışma Grubu'ydu, tencere tava çalarak 28 Şubat'a destek verenlerin meydanlarda gezip, Anadolu insanını öz yurdunda parya duygusunun yaşatıldığı bir korku iklimiydi. 28 Şubatçılar, 1000 yıl sürecek demişlerdi. Ancak 1997'den beş yıl sonra yapılan seçimlerde milletimiz 28 Şubat'ı ve 28 Şubatçıları tarihin çöplüğüne attık." dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ise 28 Şubat'ı kitaplardan okuyarak değil yaşadıklarını belirterek, Bununla yaşayarak yüzleştik. Bu yaşadığımız süreç belki de her toplumun bir şekilde yeniden siyasi olaylar olduğu gibi bizim toplumumuzun hafızasında da çok istisna bir yöne sahip bir süreç oldu. Ve öylesine bir süreci yaşadık ki toplum olarak biz o gün bir şeyle yüzleştik ama biz bir şeyle yüzleşirken o bizim yüzleşmemiz esnasında bizi o durumla karşı karşıya getirenlerin korkusuna şahit olduk. Öyle korktular ki, 5 yaşındaki çocuklara yasaklar getirerek, 60-70 yaşındaki insanlara yasaklar getirerek hatta küçük küçük çocukların okullarını kapatarak, birçok çocuğun yaşıyla, başıyla, saçıyla uğraşarak ne kadar da korktuklarını gösterdiler. Önemli olan şey yaşananlardan ibret alıp unutmamak." dedi.



Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da 28 Şubat'ın çok canlı bir şekilde halen hafızalarında yaşadığını, korkuyla toplumları sindirme ve yönetme yönteminin 2001'de AK Parti'nin kuruluşuyla özgürlük mevsimine kavuştuğunun sergide görüldüğünü belirtti. Dün merhum Başbakanımız rahmetli Erbakan Hoca'mızın vefat yıl dönümüydü. Ve onun o titremeleri aslında toplumun seçilmiş milli iradenin ama yılmayan, yıkılmayan bir iradenin ifadesiydi o duruş. Bugün burada korku ve yüzleşme aslında bize çok yeni, Bu darbe ve korku ve yüzleşme darbelerle hesaplaşma sürecinde elbette ki hep milletin gediği olacak. Milli iradenin dediği olacak sonunda milli irade, millet ve özgürlükler, hak ve özgürlükler kazanacak."

Serginin küratörü Bekir Cantemir de 28 Şubat'ın 25. yılında bir sergi yapma fikri oluştuğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle Beyoğlu Belediyesi'nin salon sağlamasıyla bu sergiyi organize ettiklerini dile getiren Cantemir, "Tarih okuması yaptığımızda dönemin problemlerinin korku üzerine kurulduğunu, darbenin, post modern darbenin bir korku imparatorluğuyla başarıya ulaşmaya çalıştığını ön plana çıkartma kararı aldık. Korkudan amacımız şuydu: Türkiye'de görevlerini yapmayan askeri bürokrasi ve sivil bürokrasi, Türkiye'de birçok sorun varken irticayı birinci tehdit algılayarak bir korku iklimi oluşturdular ve korku ikliminde yapmaya çalıştıkları şey gündelik yaşamanın ritmini bozmaktı.Bir kesime "Türkiye İran olacak, şeriat geliyor"dediler. Biz aslında şunu gördük bu zaman çizelgesini oluştururken, askeri ve sivil bürokrasi ve siyasetçiler kendi işlerini yapmayı bırakarak bir korku iklimi oluşturuyorlar. 28 Şubat zaman çizelgesinde de 28 Şubat'ın nasıl yapıldığını anlatmaya çalıştık. Serginin son kısmında da kısır döngüyü vurgulamaya çalıştık."

25 MARTA KADAR AÇIK KALACAK

Ziyaretçilerini 25 Mart'a kadar ağırlayacak sergi, 28 Şubat darbesini grafik, obje ve deneyimlerle aktarıyor. Darbeyi küresel ve ulusal bağlamıyla anlatan sergi, sürecin bireyler üzerindeki travmatik etkilerini de mercek altına alıyor.