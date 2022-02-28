‘28 Şubat’tan 15 Temmuz’a aynı zihniyet ara ara hortluyor’

BUGÜN 28 Şubat 2022
. Bundan 25 yıl önce postmodern darbe olarak nitelendirilen sürecin yıl dönümü. Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen bu süreçte sivil hayata müdahale edildi. Başörtülü kızların eğitim hakları ellerinden alındı, ülke huzuruna kastedilmişti. 28 Şubat'ın simge ismi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin
Usta Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
'nde okurken başörtü yasağı nedeniyle eğitim için Viyana
'ya gitmek zorunda kalmıştı. 28 Şubat 1997
'den 28 Şubat 2022'ye Türkiye'nin büyük başarı hikâyesi olduğunu aktararak, aradan geçen 25 yılı SABAH'a anlattı: Başınız örtülüyse okula da giremezsiniz, istediğiniz hastaneye gidip tedavi de olamazsınız. Bir başbakan eşinin bile askeri hastaneye başörtülü diye alınmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Hayatlarımızın 10 yılını çalarak bize bu bedeli ödettiler. Ama bu bedeller ödenerek işte Türkiye değişti ve gelişti. Ara ara aynı zihniyetin hortladığını görüyoruz. 6 parti buluşmak için 28 Şubat tarihini özellikle seçti. Vaktinde onca zulmü yapan adamlarla 28 Şubat'ta yan yana gelip fotoğraf verecekler. Erbakan
hocanın kemiklerini sızlatıyorsunuz. 28 Şubat asla unutulmamalı. 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a uzanan bir süreç var.