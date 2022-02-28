Alanya’da gergin başlayan ’Oda Seçimi’ni Bayır kazandı

Antalya'nın Alanya İlçesi Elektrikçiler, Elektronikçiler ve Sıhhı Tesisatçılar Esnaf Odası'nın Olağan genel kurulu Cikcilli Belediye Düğün Salonunda yapılan genel kurulda zaman zaman gerginlik yaşanırken başkanlık için mevcut başkan İlyas Bayır, Mehmet Yaman ile Tuğran Sağlamel yarıştılar. Saat: 17:00'de sona eren oy verme işleminin ardından açılan sandıklarda, mevcut başkan İlyas Bayır 575 oy alan İlyas Bayır tekrar başkan seçildi. Diğer adaylardan Tuğran Sağlamel 304, ve Mehmet Yaman 131 oy aldı.

Mevcut başkan İlyas Bayır seçmenlerinden aldığı 575 oyla tekrar seçilen Bayır güven tazelemiş oldu.