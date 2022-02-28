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Giriş Tarihi: 28.2.2022 21:53

Annesini öldürmüş, babasını ağır yaralamıştı! Ağır yaralı baba da yaşam mücadelesini kaybetti

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Annesini öldürmüş, babasını ağır yaralamıştı! Ağır yaralı baba da yaşam mücadelesini kaybetti

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde cinnet getiren bir genç, silahla annesini öldürüp babasını ise ağır yaralamıştı. Hastanede  4 gündür tedavi altında kalan babanın da yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.

Olay, geçen hafta Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Akpıyar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, cinnet getiren İbahim Halil B., Akpıyar Mahallesinde yaşayan anne Hanife. B. (76) ve baba Emin. B. (81) ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine madde bağımlısı genç, yanında bulunan silahla önce annesi daha sonra babasına ateş etti. Anne Hanife. B. olay yerinde hayatını kaybederken baba ağır yaralandı. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve araştırma hastanesinde tedavi altına alınan baba Emin. B. 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. İbrahim Halil. B., geçen hafta tutuklanarak ceza evine konulmuştu.

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Annesini öldürmüş, babasını ağır yaralamıştı! Ağır yaralı baba da yaşam mücadelesini kaybetti
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