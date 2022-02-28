Haberler Gündem Haberleri Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 28.2.2022 21:53 Son Güncelleme: 28.2.2022 21:53

Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü operasyon gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından H.D. ile S.İ. isimli şüpheli şahısların bulundukları araç içerisinde kimlik kontrolü yapıldığı esnada H.D. isimli şahıs hakkında yakalama kararı olduğu tespit edildi. Narkotim ekiplerinin de katılımıyla yapılan aramalarda uyuşturucu kullanmaya yarayan çokça aparat ve tabanca ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından derinleştirilen soruşturmada H.D. isimli şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem görürken, S.İ. isimli şüpheliye ait farklı nitelikte ve özellikte uyuşturucu maddelere el konuldu.
Öte yandan uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçundan S.İ. gözaltına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen S.İ. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
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