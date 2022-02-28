İmam Hatipliler Kılıçdaroğlu’na tepkili: Hayalleri çalındı, hayatları parçalandı

"Postmodern darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat'ın üzerinden çeyrek asır geçti. Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen süreçte yaşananlar, hafızalarda tazeliğini koruyor.

BASKI VE MAĞDURİYET

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan da 28 Şubat sürecinde, imam hatip okullarına yönelik baskıyı ve kız öğrencilerin yaşadığı mağduriyetin anlattı.

Ceylan, şunları kaydetti: "İmam hatip liselerinin önüne katsayı uygulaması çıkarıldı. Yani bir öğrenci azim ve sebatla çalışsa, tüm soruları doğru yapsa bile tıp fakültesi, mühendislik fakültelerinden birini kazanması mümkün olmuyordu. Gençlerimiz geleceğimiz diyorsak, gençlerimizin önündeki engelleri kaldırmalıyız. Gençlerimize ve ülkenin geleceğine yatırım yapan herkesi minnetle anıyoruz. Ülkenin geleceğine ket vurmak isteyen herkesin de karşısındayız."

KILIÇDAROĞLU 28 ŞUBAT MAĞDURU MU?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini 28 Şubat mağduru ilan etmesini de değerlendiren Ceylan, "Bugün hâlâ eğitim sisteminde ön gördükleri düzenlemeler ile imam hatip okullarının ortaokullarının kapatılmasını öneren, imam hatip okullarının sayılarını sorun olarak algılayan kurum ya da kişilerin farkında olarak ya da olmayarak 28 Şubat darbecilerinin zihniyetinin amaçlarına hizmet ettiklerinin farkında olmamız gerekiyor. Okula alınmayan, üniversiteden atılan, polis aracına doldurulup şehrin bir ucundaki ormanlık alana götürülen kız öğrencilerle de helalleşebilecek mi? Helalleşme sağlansa bile bu kişilerin yıllarına ne olacak, kim geri getirecek giden zamanı? 28 Şubat süreciyle ilgili basına verilen demeçlerde hak ihlallerinden bahsedilirken sürecin aktörlerinin ödüllendirilmesi, milletvekili listelerine konulması bu konudaki tezatlığı ortaya koyuyor. " dedi.

GÖNÜLLERDE YERİNİ ALDI

1964'ten 2013'e kadar süren başörtüsü yasağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırdığını hatırlatan Abdullah Ceylan, "Başörtüsü yasağı, bugün hangi toplumda hangi ülkede olursa olsun tamamıyla antidemokratik bir uygulama. Bu yasağı kaldıran siyasi liderler de halktan hem seçimlerde büyük bir teveccüh gördü hem de saygı ve sevgiyle gönüllerde yerini aldılar." diye konuştu.