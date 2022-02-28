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Giriş Tarihi: 28.2.2022

İnkârcı FETÖ’cülere mahkeme kıyağı

HALİT TURAN HALİT TURAN
İnkârcı FETÖ’cülere mahkeme kıyağı
15 TEMMUZ darbe girişimi, MİT TIR'ları kumpası ve FETÖ'nün birçok örgütsel faaliyetinde aktif olarak kullandığı Jandarma Genel Komutanlığı'na sızdırılan örgüt üyelerine yönelik operasyonda adeta bir skandal yaşandı. Başarısız darbe girişiminden iki ay sonra, İstanbul'da jandarma mahrem yapılanmasının "Marmara Bölge İmamlığı'nı" yapan Nihat Keskin'in, evine yapılan baskında, zanlının çöpe attığı SD kart, örgütün Jandarma yapılanmasına yeni bir boyut kazandırdı. Karttaki incelemelerin ardından örgütün Jandarma yapılanmasına yönelik Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Jandarma'ya sızdırılan askerlere "mahrem abilik" yapan ve birçoğu öğretmen, müdür yardımcısı, müdür, temsilci, gezici gibi devlet kadrolarından ihraç edilen 99 şüpheliden 39'u yakalandı. Bunlardan 18'i itirafçı olurken, 19 kişi ise delillere rağmen inkâra sarıldı.

SAVCI İTİRAZ ETTİ AMA...
HAKLARINDA elde edilen dijital veriler, ankesör hat irtibatı, ifade ve asker abiliği yaptıklarına dair ifadeler bulunan zanlılardan 19'u da cumhuriyet savcısının tutuklama talebine rağmen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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İnkârcı FETÖ’cülere mahkeme kıyağı
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