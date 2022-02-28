İnkârcı FETÖ’cülere mahkeme kıyağı

15 TEMMUZ darbe girişimi
, MİT
TIR'ları kumpası ve
FETÖ'nün birçok
örgütsel faaliyetinde
aktif olarak kullandığı
Jandarma Genel
Komutanlığı'na sızdırılan
örgüt üyelerine
yönelik operasyonda
adeta bir
skandal yaşandı.
Başarısız darbe
girişiminden iki ay
sonra, İstanbul
'da
jandarma mahrem
yapılanmasının
"Marmara Bölge
İmamlığı'nı" yapan Nihat Keskin
'in,
evine yapılan baskında,
zanlının çöpe
attığı SD kart, örgütün
Jandarma yapılanmasına
yeni bir
boyut kazandırdı.
Karttaki incelemelerin
ardından
örgütün Jandarma
yapılanmasına yönelik Ankara
merkezli
yürütülen soruşturma
kapsamında
Jandarma'ya sızdırılan
askerlere "mahrem
abilik" yapan ve
birçoğu öğretmen,
müdür yardımcısı,
müdür, temsilci,
gezici gibi devlet
kadrolarından ihraç
edilen 99 şüpheliden
39'u yakalandı.
Bunlardan 18'i itirafçı
olurken, 19 kişi
ise delillere rağmen
inkâra sarıldı.
SAVCI İTİRAZ ETTİ AMA...
HAKLARINDA elde edilen dijital veriler, ankesör hat irtibatı, ifade ve asker abiliği yaptıklarına dair ifadeler bulunan zanlılardan 19'u da cumhuriyet savcısının tutuklama talebine rağmen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.