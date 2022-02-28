Beyoğlu'nda bir araya gelen bir grup, insan zinciri oluşturularak bir şeride asılmış faturalarla birlikte çeşitli sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptı.

Eylemin izinsiz ve kanuna aykırı olduğu uyarılarına rağmen slogan atmaya devam eden gruptan 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İzinsiz yürüyüşe 26 gözaltı | Video

İstanbul Valiliği de konuya ilişkin açıklamada bulundu. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Beyoğlu İlçesi İstiklal Caddesinde toplanan bir grup tarafından, bugün saat 17.00 sıralarında, insan zinciri oluşturularak bir şeride asılmış faturalarla birlikte çeşitli sloganlar eşliğinde yürüyüş yapılmıştır. Söz konusu gruba, İstiklal Caddesinin toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kapalı olduğu,

yapılan eylemin 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olduğu defaatle söylenerek, eylemlerinin sona erdirilmesi istenmiştir. Uyarılara rağmen eylem yapmakta ısrar eden gruptan 26 şahıs yakalanmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir."