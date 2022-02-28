Nusaybin’de park halindeki otomobile silahlı saldırı

Edinilen bilgilere göre, olay akşam saat 19:00 sıralarında Nusaybin Abdulkadir Paşa Mahallesi TOKİ konutları bölgesinde meydana geldi. Bir vatandaşa ait park halinde bulunan otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. Saldırı sonrası şahıs veya şahıslar olay yerinden kaçarak ara sokaklarda izlerini kaybettirdi.

Saldırı sonrası Abdulkadir Paşa Mahallesi'ne gelen polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlattı. Aracın bir hafta arayla ikinci kez kurşunlandığı ve her iki saldırıda da ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.