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Giriş Tarihi: 28.2.2022 22:50 Son Güncelleme: 28.2.2022 22:50

Nusaybin'de park halindeki otomobile silahlı saldırı

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de park halindeki otomobile silahlı saldırı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, akşam saatlerinde park halindeki bir otomobil kurşunlandı. Aracın bir hafta içerisinde ikinci kez kurşunlandığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, olay akşam saat 19:00 sıralarında Nusaybin Abdulkadir Paşa Mahallesi TOKİ konutları bölgesinde meydana geldi. Bir vatandaşa ait park halinde bulunan otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. Saldırı sonrası şahıs veya şahıslar olay yerinden kaçarak ara sokaklarda izlerini kaybettirdi.

Saldırı sonrası Abdulkadir Paşa Mahallesi'ne gelen polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlattı. Aracın bir hafta arayla ikinci kez kurşunlandığı ve her iki saldırıda da ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

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Nusaybin'de park halindeki otomobile silahlı saldırı
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