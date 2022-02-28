Son dakika: 28 Şubat koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları...

Son 24 saatte yapılan 410 bin 435 testte 64 bin 275 vaka tespit edildi. 213 kişi hayatını kaybederken, 76 bin 832 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

28 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "İyi Haber: Omicron varyantının ilk görüldüğü şehirlerde vakalar hızlı bir artış göstermiş, izleyen haftalarda sayılar düşmüştü. Şimdi aynı durumu ülke genelinde yaşıyoruz. Uyarı: Salgın gündemden düşmeye başlasa da virüs varlığını koruyor. Aşı konusunda ihmalkâr olmamalıyız." ifadelerini kullandı.