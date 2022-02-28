Son dakika: Bakan Çavuşoğlu’ndan Montrö açıklaması: Kıyıdaş ülkeleri savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında Montrö Boğazlar Sözleşmesi hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu.

"MONTRÖ'YÜ KRİZİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN KULLANACAĞIZ"

Başkan Erdoğan Montrö konusunda net mesajlar vererek, "Montrö Sözleşmesi'ni krizin önüne geçmek için kullanacağız." ifadesini kullanmıştı.

Bugüne kadar 5 bin Türk vatandaşının Ukrayna topraklarından ayrılarak ülkemize ve diğer ülkelere geçtiğini belirten Başkan Erdoğan, "Kendi milli çıkarlarımızdan elbette ödün vermeyeceğiz ama bölgesel ve küresel dengeleri de ihmal etmeyeceğiz. Bunun için ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Montrö Boğazlar Sözleşmesi hakkında kritik açıklamarda bulundu.

'BİZ MONTRÖ HÜKÜMLERİNİ UYGULUYORUZ'

Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Türkiye savaşın tarafı değilse, savaşa taraf ülkelerin gemilerini boğazdan geçirmeme yetkisi var. Savaş gemisi Karadeniz'deki üssüne geri dönüyorsa geçiş engellenmiyor. Biz Montrö hükümlerini uyguluyoruz.

'KIYIDAŞ ÜLKELERİ SAVAŞ GEMİSİ GEÇİRMEMESİ KONUSUNDA UYARDIK'

Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık. Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız.

'BUGÜNE KADAR BOĞAZLARDAN GEÇİŞ TALEBİ OLMADI'

Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadı. Bugüne kadar Ruslar, ihtiyaç halinde Montrö'yü uygulayıp, uygulamayacağımızı soruyordu. Biz onlara da anlaşmayı harfiyen uygulayacağımızı söylüyorduk" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı'ndan yaptığı açıklamayla Bakan Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, "Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan insani durum ve ateşkesin sağlanması konuları ele alınmıştır. Bakan Çavuşoğlu ayrıca yürütmekte olduğumuz tahliye çalışmaları ve ateşkesin sağlanması için muhataplarıyla gerçekleştirdiği temaslar hakkında bilgi vermiştir" denildi.