Son dakika: Bakan Koca paylaştı! İl il güncel koronavirüs vaka haritası

ALARM VEREN İLLER!

Koca ayrıca "Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin." diye ekledi.