Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Koca paylaştı! İl il güncel koronavirüs vaka haritası
Giriş Tarihi: 28.2.2022 10:52 Son Güncelleme: 28.2.2022 11:23

Son dakika: Bakan Koca paylaştı! İl il güncel koronavirüs vaka haritası

Son dakika: Bakan Koca paylaştı! İl il güncel koronavirüs vaka haritası

Son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "12-18 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." sözleriyle son güncel il il koronavirüs vaka haritası paylaşımında bulundu. Koca, ayrıca vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimizin; Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin olduğunu duyurdu.

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca merakla beklenen son koronavirüs vaka haritasını paylaştı. Ayrıca Koca alarm veren illeri de açıkladı!

İŞTE KORONAVİRÜS VAKA HARİTASI!

Bakan Koca "12-18 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerini kullandı.

ALARM VEREN İLLER!

Koca ayrıca "Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin." diye ekledi.

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Son dakika: Bakan Koca paylaştı! İl il güncel koronavirüs vaka haritası
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