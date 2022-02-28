Son dakika: Bakan Koca paylaştı! İl il güncel koronavirüs vaka haritası

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca merakla beklenen son koronavirüs vaka haritasını paylaştı. Ayrıca Koca alarm veren illeri de açıkladı!
ALARM VEREN İLLER!
Koca ayrıca "Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin." diye ekledi.
12-18 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/HQoC9eqUx4— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 28, 2022