Son dakika! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından duyurdu: Elektrikte KDV yüzde 8’e düştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya gelen Kabine'nin ana gündem maddelerinden biri de uzun süredir gündemde olan elektrik faturaları oldu. Başkan Erdoğan bir önceki toplantıda vatandaşların talepleri doğrultusunda elektrik faturalarında yeni bir düzenleme için çalışma yürütüleceğini duyurmuştu.
Başkan Erdoğan açıkladı: KDV'si yüzde 18'den 8'e düşürüldü | Video
Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren Başkan Erdoğan elektrik faturalarında yeni düzenlemeyi vatandaşlara duyurdu.
Başkan Erdoğan şu ifadelere yer verdi:
Son kabine toplantımızda kamuoyuna duyurduğumuz elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi netleştirdik. Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 8'e düşürülmüştür.
"DÜŞÜK TARİFE AYLIK 240 KİLOVAT SAATE YÜKSELTİLMİŞTİR"
Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilovat saate, aylık 240 kilovat saate yükseltilmiştir. Faturalarda net yüzde 8 yüzde 14 oranında indirim sağlanmış olmaktadır.
Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacak.