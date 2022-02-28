Son dakika! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından duyurdu: Elektrikte KDV yüzde 8’e düştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya gelen Kabine'nin ana gündem maddelerinden biri de uzun süredir gündemde olan elektrik faturaları oldu. Başkan Erdoğan bir önceki toplantıda vatandaşların talepleri doğrultusunda elektrik faturalarında yeni bir düzenleme için çalışma yürütüleceğini duyurmuştu.