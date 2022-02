Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası flaş ’Montrö’ mesajı: Krizin önüne geçmen için kullanacağız

Her platformda 'Dünya 5'ten büyüktür', 'Daha adil bir dünya mümkün' diyerek bahsettiğimiz küresel çarpıklık her yerde yüzünü gösteriyor. Türkiye bölgesinde barışı huzuru, esenliği isteyen bir ülkedir. Bu tavrımızı her yerde her hadisede gösterdik.

Başkan Erdoğan’dan Montrö açıklaması: Krizin önüne geçmek için kullanacağız! | Video

"MONTRÖ'YÜ KRİZİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN KULLANACAĞIZ"

Bugüne kadar 5 bin vatandaşımız Ukrayna topraklarından ayrılarak ülkemize ve diğer ülkelere geçmişti. Montrö Sözleşmesi'ni krizin önüne geçmek için kullanacağız.

Kendi milli çıkarlarımızdan elbette ödün vermeyeceğiz ama bölgesel ve küresel dengeleri de ihmal etmeyeceğiz. Bunun için ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz.