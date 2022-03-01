Aile boyu ihanet! FETÖ’cü de var PKK’lı da

AİLE BOYU İHANET

Organize ekipler tarafından gözaltına alınan ihraç kadın Üsteğmen N.K.C.'nin kız kardeşleri S.K. ve E.K.'nın da PKK ve DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi oldukları ortaya çıktı. Ayrıca eşinin C.C.'nin de Üsteğmen olduğu ve ihraç edildiği öğrenildi. PKK ve DHKP-C adına gösteri yürüyüşü düzenleme ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından çok sayıda kayıtları olduğu öğrenildi.