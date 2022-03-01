Maske zorunluluğu kalkacak mı? Bakan Koca, ’Beklenen açıklamayı yapacağım’ diyerek duyurdu: Detaylar belli oldu

İŞTE ALINMASI BEKLENEN KARARLAR

Bakan Koca'nın açıklayacağı müjdenin detayları da belli oldu. HES kodunun kaldırılması, PCR testinin ve maske uygulamasının gözden geçirilmesi, tedbirlerin gevşetilmesi ile vaka sayılarının durumu sonucunda Bilim Kurulu'nun vereceği karara göre müjdeli haberin açıklanacağı öğrenildi.