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Giriş Tarihi: 1.3.2022 21:11 Son Güncelleme: 1.3.2022 21:17

Maske zorunluluğu kalkacak mı? Bakan Koca, 'Beklenen açıklamayı yapacağım' diyerek duyurdu: Detaylar belli oldu

ANKARA
Maske zorunluluğu kalkacak mı? Bakan Koca, ’Beklenen açıklamayı yapacağım’ diyerek duyurdu: Detaylar belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede gelinen son durumun ele alınacağı Bilim Kurulu toplantısı sonrası müjdeli haberi açıklayacağını duyurdu. Koca'nın, bir süredir Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi konusunda yeni kararları ilan edeceği bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Koronavirüs Bilim Kurulunun yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacağını açıkladı.

"BİR SÜREDİR BEKLENEN AÇIKLAMA"

Bakan Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın (bugün) saat 18.00'da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım.

Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere" dedi.

İŞTE ALINMASI BEKLENEN KARARLAR

Bakan Koca'nın açıklayacağı müjdenin detayları da belli oldu. HES kodunun kaldırılması, PCR testinin ve maske uygulamasının gözden geçirilmesi, tedbirlerin gevşetilmesi ile vaka sayılarının durumu sonucunda Bilim Kurulu'nun vereceği karara göre müjdeli haberin açıklanacağı öğrenildi.

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Maske zorunluluğu kalkacak mı? Bakan Koca, 'Beklenen açıklamayı yapacağım' diyerek duyurdu: Detaylar belli oldu
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