Ukraynalı şarkıcı Jamala Türkiye’ye sığındı





"ROMANYA SINIRINDA BİZİ TÜRKLER KURTARDI"



"26 Şubat'ta yine sabah saat 06.00'da bomba sesinde uyandık, çünkü yanımdaki havalimanı bombalanıyordu" diyerek konuşmasını sürdüren Jamala, "Sonrasında biz sınıra doğru çıkmaya karar verdik ve Romanya sınırına doğru geldik. Orada 20 saat olan bir süreçte çok trafik olduğu için aracımız çok yavaş ilerliyordu. Sağ olsunlar bizi Türkler kurtardı, İstanbul'dan Romanya sınırına kadar gelip bizi sağ salim İstanbul'a ulaştırdılar. Tekrar burada Romanya sınırdaki karşılayan arkadaşlara da seslenmek isterim. Bizim perişan olduğumuz halde çocuklarımız güler yüzle karşılaştı, çocuklarımıza yemek içecek verdiler, çok teşekkür ederim. Ben hiçbir zaman düşünmedim ki, ben de büyükannemin hikâyesini ve tarihsel tekrarlama olacağını. Benim büyükannem gibi 1944'te sabah saat 05.00'te 5 çocuklar 15 dakika içinde eşyalarını toparlamak zorunda kaldı. Sovyet rejimiyle ülkeden zorla çıkarıldı. Benim eşim Ukrayna'da kaldı. Ben buraya dünyaya tekrar sesimi duyurmak için geldim. Çünkü bu savaş bitmeli, herkes bu savaşa hayır demeli" diye konuştu.







"BENİM İÇİN BU TERÖRİZM OLARAK ALGILIYORUM"



Yaşanan olayı terörizm olarak algıladığını söyleyen Jamala, "Benim için bu terörizm olarak algılıyorum. Çünkü şu an ülkemde çocuklar ve kadınlar, masum insanlar ölüyor. Onların istediği aslında vatanından ülkesinden vazgeçirmektir. Haksız olarak bunu buluyorum. Şu an bize şantajla ülkesini teslim etmesini istiyorlar. Ukrayna olduğumuzu ve vatanımızdan vazgeçelim diye şart koşuluyor şu an. Ben duygularımı ifade etmek için sözler bulamıyorum, çünkü bu çok zor. Ben iki çocukla kalktım geldim eşimi orada bıraktım. Sınırda ayrıldık ve şu an eşimde sınırdaki insanlara destek olmaya çalışıyor. Bir an önce bu kabus bitmeli" şeklinde konuştu.

Son dakika: Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treni, Romanya sınırında