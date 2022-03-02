15 Temmuz Şehitleri’nin anne ve babaları Alanya’ya geliyor

Alanya Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından ilçe genelinde gençlere ve vatandaşlara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Alanya Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü organizesinde Bilinçli Gençlik Spor Kulübü Derneği, Diyanet-Sen Alanya Temsilciliği ve Alanya Gençlik Merkezi işbirliği ile 'Şehitlerimize ve Gazilerimize Vefa' programı düzenlenecek. 4 Mart 2022 Cuma günü saat 20.30'da Alanya Nebahat Şifa Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek olan programa 15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu'nun babası ve annesi Osman-Zehra Ağaroğlu, şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası ve annesi Hakkı-Saadet Kiraz, Şehit Fatih Uysal'ın babası ve annesi Mustafa-Gülsüm Uysal, 15 Temmuz şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin babası Ali Oruç ve "Ben Anadolu'yum" şiirinin yazarı Ozan Hacı Gürhan onur konuğu olarak katılacak. Alanya Müftülüğü düzenlenecek olan 'Şehitlerimize ve Gazilerimize Vefa' programına tüm halkı davet etti.