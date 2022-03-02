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Giriş Tarihi: 2.3.2022

Barış için çaba göstermeye devam edeceğiz

ANKARA
Barış için çaba göstermeye devam edeceğiz

Rusya-Ukrayna krizinde uluslararası arenada verdiği diplomasi mücadelesiyle devlet adamlığı ve liderlik duruşunu ortaya koyan Başkan Erdoğan, son olarak Belarus, Avusturya, Hollanda liderleriyle görüştü Krizin başından bu yana hem taraflar hem de bölgedeki liderlerle yakın iletişimde olan Erdoğan 'Barış için çaba göstermeye devam edeceğiz' dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Ne Ukrayna'dan Ne Rusya'dan vazgeçebiliriz' sözüyle ortaya koyduğu vizyonu diplomasideki kararlı adımlara devam ettirmeye ve bölgede barış ve huzurun tesis edilmesi için mesai harcamaya devam ediyor. Başkan Erdoğan, önceki akşam da Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Erdoğan, savaşın durdurulması ve barışın tesisi için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade etti. Erdoğan dün de sırasıyla Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Rusya- Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için çaba gösterileceği ve Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünün destekleneceği belirtildi. Erdoğan, Van der Bellen'e son gelişmelerin Türkiye'nin, Avrupa'nın güvenliği bakımından ne denli önemli olduğunu gösterdiğini de söyledi. Başkan Erdoğan, Ukrayna- Rusya krizi sürecinde Ukrayna, Rusya, Özbekistan, Fransa Azerbaycan, Türkmenistan liderleriyle de görüşmeler yaptı.
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Barış için çaba göstermeye devam edeceğiz
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