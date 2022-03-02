Barış için çaba göstermeye devam edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Ne Ukrayna'dan Ne Rusya'dan vazgeçebiliriz' sözüyle ortaya koyduğu vizyonu diplomasideki kararlı adımlara devam ettirmeye ve bölgede barış ve huzurun tesis edilmesi için mesai harcamaya devam ediyor. Başkan Erdoğan, önceki akşam da Belarus
Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko
ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Erdoğan, savaşın durdurulması ve barışın tesisi için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade etti. Erdoğan dün de sırasıyla Hollanda
Başbakanı Mark Rutte
ve Avusturya
Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen
ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Rusya- Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için çaba gösterileceği ve Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünün destekleneceği belirtildi. Erdoğan, Van der Bellen'e son gelişmelerin Türkiye'nin, Avrupa'nın güvenliği bakımından ne denli önemli olduğunu gösterdiğini de söyledi. Başkan Erdoğan, Ukrayna- Rusya krizi sürecinde Ukrayna, Rusya, Özbekistan
, Fransa
Azerbaycan, Türkmenistan liderleriyle de görüşmeler yaptı.