Başkan Erdoğan, Türk savunma sanayiinin öncülerinden Nuri Killigil Paşa’yı andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakü'yü düşman işgalinden kurtaran, modern Türk savunma sanayiinin öncülerinden Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı vefatının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.
Bakü'yü düşman işgalinden kurtaran, modern Türk savunma sanayiinin öncülerinden Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı vefatının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/HLA6qNnGc0— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 2, 2022