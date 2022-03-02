Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan, Türk savunma sanayiinin öncülerinden Nuri Killigil Paşa'yı andı
Giriş Tarihi: 2.3.2022 17:41

Başkan Erdoğan, Türk savunma sanayiinin öncülerinden Nuri Killigil Paşa'yı andı

Başkan Erdoğan, Türk savunma sanayiinin öncülerinden Nuri Killigil Paşa’yı andı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakü’yü düşman işgalinden kurtaran, modern Türk savunma sanayiinin öncülerinden Nuri Killigil Paşa’yı vefatının yıl dönümünde andı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakü'yü düşman işgalinden kurtaran, modern Türk savunma sanayiinin öncülerinden Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı vefatının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan, Türk savunma sanayiinin öncülerinden Nuri Killigil Paşa'yı andı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA