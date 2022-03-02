Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel, A Haber canlı yayınında katıldığı programda, Batı'nın Rusya kaynaklı medya organlarına uyguladığı sansür ve engel uygulamalarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
"AVRUPA'DAKİ GİZLİ FAŞİZMİ BİLİYORDUK"
Mevlüt Tezel, şunları söyledi:
"Avrupa'daki gizli ırkçılığı, faşizmi biliyorduk. Ama Rusya olayında aleni bir şekilde bunu yansıtmaları enteresan. Rus kanallarının yasaklanmasını geçtim, Münih Filarmoni Orkestrası'nın Rus Şef Valery Gergiev Rusya'yı kınamadı diye işten atıldı.
Batı'nın tartışmalı sansürü! Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel: Bu nasıl bir çılgınlık? | Video
"BU NASIL BİR ÇILGINLIK?"
Milano Üniversitesinde, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Profesör Paolo Nori'nin Rus yazar Fyodor Dostoyevski'ye dair dersi okul yönetimince ertelendi.
Bu nasıl bir çılgınlık? Tam bir kumpanya var. ABD Irak'ı işgal ettiği zaman biz televizyondan canlı izledik. Füze saldırılarını canlı izledik. ABD'nin Irak'ı ya da Afganistan'ı işgal ettiği zaman haklı gerekçeleri var mıydı? Rusya ile karşılaştıralım. Kimin daha fazla haklı gerekçeleri var..."
ÖZGÜR BATI FİŞİ ÇEKTİ!
Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel, bugün kaleme aldığı "Asya, Afrika kimin umurunda!" başlıklı köşe yazısında da Batı'nın Rus medyasına uyguladığı ambargoya değindi.
Mevlüt Tezel, köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Rusya, Ukrayna'yı işgal ettikten sonra...
Google, birçok Rus kanalının gelir elde etmesinin önüne geçti ve Ukrayna'da Maps hizmetini durdurdu.
Facebook, "Rus devlet medyasının dünyanın herhangi bir yerinde platformumuzda reklam yayınlamasını veya para kazanmasını yasaklıyoruz" diye açıklama yaptı.
Youtube, Rusya'nın devlet destekli Sputnik televizyonunun kanallarını Avrupa genelinde engelleyeceğini duyurdu. Elbette devlet destekli Rus medya kuruluşları tarafsız yayın yapmıyorlar! Ama ABD ve Avrupa da kendisine yönelik en küçük tehditte hemen Rus medyasının fişini çekti!
Güya 'demokrasi beşiği' Batı, medya sansürünün kralını yaptı, kayıtlara geçsin!"