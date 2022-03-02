Batı’nın tartışmalı sansürü! Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel: Bu nasıl bir çılgınlık?

Bu nasıl bir çılgınlık? Tam bir kumpanya var. ABD Irak'ı işgal ettiği zaman biz televizyondan canlı izledik. Füze saldırılarını canlı izledik. ABD'nin Irak'ı ya da Afganistan'ı işgal ettiği zaman haklı gerekçeleri var mıydı? Rusya ile karşılaştıralım. Kimin daha fazla haklı gerekçeleri var..."

ÖZGÜR BATI FİŞİ ÇEKTİ!

Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel, bugün kaleme aldığı "Asya, Afrika kimin umurunda!" başlıklı köşe yazısında da Batı'nın Rus medyasına uyguladığı ambargoya değindi.

Mevlüt Tezel, köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Rusya, Ukrayna'yı işgal ettikten sonra...

Google, birçok Rus kanalının gelir elde etmesinin önüne geçti ve Ukrayna'da Maps hizmetini durdurdu.