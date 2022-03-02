HDP’li Güzel’in dokunulmazlığı kaldırıldı

TBMM Genel Kurulu
, PKK'lı terörist Volkan Bora
ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel
'in dokunulmazlığını kaldırdı. Komisyon toplantılarında kendini savunmayan Güzel, Genel Kurul'da da yoktu. Güzel'in savunmasını HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Uluç
yaptı. Bir terörist ile Güzel'in neden fotoğrafının olduğunu anlatmayan Uluç, yaklaşık 3 saat süren konuşmasında HDP'nin gizli ortağı olduğu Millet İttifakı
'nı da eleştirdi. Uluç, "Ne dediğini bilmeyen, tutarsız bir muhalefet ile karşı karşıyayız" dedi. Güzel hakkındaki iki dosya arka arkaya oylandı. Birinci dosya için 313 kabul, 52 ret, ikinci dosya için de 327 kabul, 52 ret oyu çıktı. AK Parti
, MHP, CHP, İyi Parti
kabul oyu kullandı. CHP'den çok az sayıda milletvekilinin oylamada yer alması dikkat çekti. İki dosyadan hakkında dava açılacak Güzel'in tutuklu yargılanmasının önünde engel bulunmuyor. Ancak hakkındaki hüküm kesinleşene kadar milletvekilliği devam edecek.