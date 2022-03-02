Milli
Savunma Bakanlığı (MSB), ördüğü yün çorapları Mehmetçiğe gönderen ve önceki gün yaşamını yitiren 118 yaşındaki Zeliha Barlas
için taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Elleriyle ördüğü 115 çift çorabı Mehmetçiklerimize bağışlayan 118 yaşındaki Zeliha Nine'mizi kaybettik. Tüm Türkiye'nin gönlünde yer eden Zeliha Nine'mize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Mekânın cennet olsun Zeliha Nine, seni hiç unutmayacağız" ifadeleri kullanıldı. Yalova
'nın Çiftlikköy
ilçesindeki evinde hayatını kaybeden 118 yaşındaki Zeliha Barlas, ördüğü yün çorapları, içlerine koyduğu, "Besmele ve dua ile ördüm. Zeliha Nine'niz olarak sizlere hep duacıyım. Ayağınıza taş değmesin, ayaklarınız hiç üşümesin" yazılı mektupla vatani görevini yapan askerlere göndermişti. Çoraplar geçen yıl şubat ayında Şırnak
'ın Şenoba
beldesi Irak sınır hattında yer alan 48. Hudut Tugayı 1. Hudut Bölüğü Kureşin Tepe Üs Bölgesindeki Mehmetçiklere ulaştırılmıştı.