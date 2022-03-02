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Giriş Tarihi: 2.3.2022

Milli motosikletçilerle Vahdettin Köşkü’nde buluştu

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Milli motosikletçilerle Vahdettin Köşkü’nde buluştu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Deniz Öncü'yü önceki gün Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan (TMF) yapılan açıklamaya göre ziyarette milli motosikletçilere TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu da eşlik etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan milli sporculara başarılar dilerken, Kenan Sofuoğlu'nun küçük oğlu Zayn Sofuoğlu da ufak bir gösteri yaptı. Ziyarette ayrıca Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik de yer aldı.
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Milli motosikletçilerle Vahdettin Köşkü’nde buluştu
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