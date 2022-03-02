Milli motosikletçilerle Vahdettin Köşkü’nde buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu
, Can Öncü
ve Deniz Öncü
'yü önceki gün Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Türkiye Motosiklet Federasyonu
'ndan (TMF) yapılan açıklamaya göre ziyarette milli motosikletçilere TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar
ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu
da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli sporculara başarılar dilerken, Kenan Sofuoğlu'nun küçük oğlu Zayn Sofuoğlu da ufak bir gösteri yaptı. Ziyarette ayrıca Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya
ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik de yer aldı.