Son dakika: Bakan Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası duyurdu! Açık havada maske zorunluluğu kaldırıldı

"TURKOVAC AŞIMIZA SAHİP ÇIKALIM"



TURKOVAC aşısı bizim sahaya verdiğimiz 1 milyonu geçti. Ve üretimde her geçen hafta artış içinde. 2 ay sonra aylık 1-1,5 milyon üretime geçmiş olacağız. TURKOVAC'ı biz bütün hastanelerimizde uygulamaya yeni başladık. Şimdi ise gelecek haftadan itibaren hazırlık yapıyor arkadaşlar. Aile hekimleri dahil olmak üzere bütün hastanelerde TURKOVAC aşısını başlatmak istiyorum. Aşımıza sahip çıkalım. Sinovac'la yapılan çalışmaların 5-6 kat etkili olduğunu iyi biliyoruz. TURKOVAC aşısını olup hastalığı nasıl geçirdiğine dair verileri de önümüzdeki haftalarda Ateş Hocam'la paylaşmış oluruz.

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